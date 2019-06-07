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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами

Свыше 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества. Об этом сообщает Еврокомиссия со ссылкой на данные доклада (.pdf), подготовленного совместно с Европейским агентством по окружающей среде (European Environment Agency).

Согласно отчету, 95,4% из 21 831 объекта для купания в 28 странах Евросоюза соответствуют минимальным требованиям к качеству воды. Также в доклад включили водоемы в странах ЕС и 300 мест для купания в Албании и Швейцарии.

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Отмечается, что доля мест для купания с чистой водой выросла в 2018 году выросла на 0,1% по сравнению с 2017 годом и составила 85,1%. При этом число водоемов, соответствующих минимальным требованиям, сократилось на 0,6% (в 2017 году их доля составляла 96%).

Эксперты пришли к выводу, что наилучшие показатели качества воды зафиксированы в 95% водоемов четырех стран. В частности, это Кипр (99,1%), Мальта (98,9%), Австрия (97,3%) и Греция (97%).

Наибольшее количество водоемов с низким качеством воды эксперты выявили в трех странах Европы: Италия (89 водоемов или 1,6%), Франция (54 или 1,6%) и Испания (50 или 2,2%). В сравнении с 2017 годом, количество таких водоемов во Франции сократилось (с 80 в 2017 году до 54 в 2018 году). Однако в Италии и Испании увеличилось (с 79 до 89 и с 38 до 50 соответственно), отмечается в исследовании.

Теги: Еврокомиссия, водоемы
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