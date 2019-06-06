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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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РФПИ вложит 650 млн руб. в открытие магазинов сети «Фасоль»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с немецкой компанией — оператором мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry об инвестициях в сеть магазинов «Фасоль». Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Соглашение было подписано на ПМЭФ-2019. Инвестиции составят 650 млн руб. В фонде отметили, что их могут направить на открытие независимыми предпринимателями нескольких сотен магазинов по всей России.

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«Совместные вложения с Metro создадут свыше 1,5 тыс. рабочих мест, подтолкнут развитие малых торговых форматов, стимулируют конкуренцию и индивидуальную предпринимательскую инициативу, одновременно расширяя возможность выбора для потребителей», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Фасоль» является франчайзинговой программой компании Metro Cash & Carry. Сеть магазинов представляет собой продуктовые магазины независимых предпринимателей, которые объединены под одним брендом.

РФПИ также вложит $87 млн в модернизацию инфраструктуры космодрома Байконур вместе с инвесторами с Ближнего Востока и «Главкосмосом».

Теги: ПМЭФ, РФПИ, Магазин
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