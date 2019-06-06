Путин назвал Пушкина и Петра I героями России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России много героев. Среди них он выделил Александра Пушкина, Петра I и Петра Чайковского, сообщает ТАСС.

«У нас есть чем гордиться, у нас много героев», — сказал он на встрече с главными редакторами международных информагентств на полях ПМЭФ.

Президент рассказал, что невозможно не упомянуть Пушкина в день его рождения. Он напомнил, что Петр I основал Санкт-Петербург, в котором родился президент, а также был реформатором и преобразил страну. Президент также рассказал, что любит музыку Чайковского.

Ранее на встрече Путин назвал «безобразием» героизацию нацизма в некоторых странах Восточной Европы. В частности, на Украине и в Прибалтике. Он заявил, что нельзя позволять «извращать историю и делать из ложных героев настоящих».