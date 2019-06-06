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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой

В Подмосковье появится центр для одаренных детей, который создадут правительство региона и образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение подписали на ПМЭФ-2019 в рамках нацпроекта «Образование». Отмечается, что его создадут по модели действующего в Сочи образовательного центра «Сириус». Программы нового центра в Подмосковье будут бесплатными.

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На направление «Наука» учеников будет отбирать экспертный совет фонда по результатам олимпиад и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня.

«РИА Новости» добавляет, что соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Образовательный фонд «Талант и успех» был создан в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Президиум попечительского совета возглавляет помощник Путина Андрей Фурсенко. Елена Шмелева была одним из сопредседателей избирательного штаба президента 2018 года.

Теги: ПМЭФ, Сергей Ролдугин, Подмосковье
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