Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой

Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой

В Подмосковье появится центр для одаренных детей, который создадут правительство региона и образовательный фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение подписали на ПМЭФ-2019 в рамках нацпроекта «Образование». Отмечается, что его создадут по модели действующего в Сочи образовательного центра «Сириус». Программы нового центра в Подмосковье будут бесплатными.

На направление «Наука» учеников будет отбирать экспертный совет фонда по результатам олимпиад и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня.

«РИА Новости» добавляет, что соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.