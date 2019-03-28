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Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Участок в Имеретинской низменности в Сочи является собственностью Краснодарского края и находится под управлением госкорпорации «Олимпстрой». С 1 мая на протяжении пяти лет им бесплатно будет пользоваться фонд «Талант и успех»
Имеретинская бухта (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на материалы регионального парламента.

Фонд, уточняется в пояснительной записке к законопроекту, обратился в госкорпорацию «Олимпстрой» с просьбой выделить ему в безвозмездное пользование на пять лет участок на территории Имеретинской низменности протяженностью 435 м, который располагается в междуречье рек Псоу и Мзымта.

​На рассмотрение инициативу вынес губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Этот участок — часть олимпийского объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности, включая берегоукрепление». Он находится под управлением «Олимпстроя» с 2013 года, когда был передан распоряжением кабмина в собственность Краснодарского края.

В пояснительной записке губернатора уточняется, что участок набережной передали фонду «Талант и успех» с учетом того, что деятельность этой организации «направлена на выявление и поддержку несовершеннолетних лиц, проявивших выдающиеся способности». В принятом заксобранием региона постановлении указывается, что депутаты приняли инициативу «в целях обеспечения деятельности по организации отдыха и оздоровления».

Руководителем фонда «Талант и успех» является один из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина 2018 года Елена Шмелева. Президент возглавляет попечительский совет организации, а президиум попечительского совета — помощник Путина Андрей Фурсенко.​

В 2014 году по инициативе Путина «Талант и успех» учредил образовательный центр «Сириус» в Сочи. Его целью является поддержка и дополнительное обучение одаренных детей. Ежемесячно на стажировку в «Сириус» приезжают 800 детей из всех российских регионов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сергей Ролдугин, Сочи
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