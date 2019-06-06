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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом

Русская православная церковь не будет менять текст «Отче наш» по примеру папы Франциска, ранее внесшего правки в молитву. При этом ничего плохо в решении Ватикана нет. Об этом заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков, сообщает «РИА Новости».

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание — так и оставим», — заявил он. По словам священнослужителя, в используемой РПЦ версии «Отче наш» нет богословских ошибок.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», в которой содержатся изменения в тексте молитвы «Отче наш» на итальянском языке. Среди правок, в частности, «не дай нам поддаться искушению» вместо «не введи нас во искушение».

Теги: РПЦ, Папа Римский, Ватикан
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