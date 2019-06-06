Путин считает нужным учитывать схожесть интересов России и ЕС

Интересы России и Евросоюза во многом совпадают, это нужно учитывать, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

«Подождем, как в практическом плане будет меняться политика Европы на российском направлении», — уточнил российский лидер.

Путин также надеется на продолжение совместной работы в культурной сфере, науке и экологии. По его словам, Россия без «политической трескотни» решает проблемы охраны окружающей среды.

Президент России также заявил о готовности применения ответных мер, в том числе снятия экономических ограничений, если новоизбранный Европарламент отменит санкции в отношении Москвы. «Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать», — отметил Путин.