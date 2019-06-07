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China Mobile $80 (+77,03%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк управление активами» на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о намерениях с китайской Шанхайской индустриальной инвестиционной компанией (SIIC) и финской SRV. «Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.

«Жемчужная Плаза» войдет в состав одного из закрытых рентных паевых фондов недвижимости «Сбербанк управление активами», сообщил во время подписания соглашения первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Закрыть сделку стороны намерены до конца августа 2019 года. О переговорах о покупке весной этого года писали «Ведомости», тогда эксперты оценивали стоимость комплекса в 6–9 млрд руб.

«Жемчужная Плаза» была открыта в 2013 году на территории микрорайона «Балтийская жемчужина», в строительство которого инвестирует в том числе SIIC. Общая площадь торгового комплекса составляет 92,7 тыс. кв. м (арендная — 48 тыс. кв. м). Представители SRV в феврале 2018 года объявили, что планируют продать комплекс.

«Сбербанк управление активами» привлекает в недвижимость и другие деньги частных инвесторов, формируя для этого паевые инвестиционные фонды. Три фонда коммерческой недвижимости сформированы компанией для заработка на рентном доходе. Первый появился в 2016 году под покупку у PNK Group склада за 2,5 млрд руб. в Новосибирске. Второй — в 2017 году: у «Альфа-Групп» за 3,7 млрд руб. был куплен торгово-развлекательный центр «Карнавал» в подмосковном Чехове. Третий фонд был сформирован в 2018 году под покупку столичного ТРЦ «Речной».

Теги: Сбербанк, Недвижимость, новости РБК
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