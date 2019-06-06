ФАС возбудила дело против «дочки» Philips из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В службе отметили, что в 2017 году провели внеплановую проверку импортера продукции Philips. По ее итогам, ФАС возбудил дело по ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Служба выяснила, что реселлеры Philips координировали свою деятельность, что привело к установлению и поддержанию определенной цены на смартфоны Philips S309, S307 и S337.

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что дела о нарушении антимонопольного законодательства, в частности против Apple, LG и Samsung, показывают, что «незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ретейла бытовой техники».

В 2017 году ФАС заподозрила LG Electronics RUS в контроле цен на ряд своих смартфонов. По данным службы, для этого компания применяла специальную мониторинговую программу.