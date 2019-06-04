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BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
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Tinder опроверг передачу данных российским властям

Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсантъ» официальный представитель сервиса. 

«Мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — приводит слова представителя Tinder газета.

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Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ

Ранее Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. 

По российским законам, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок.

Ежедневная аудитория мобильного приложения Tinder в марте 2019 года достигла, по данным Mediascope, почти 185 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

Ранее за отказ передать ключи шифрования ФСБ в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.

Теги: Роскомнадзор, Tinder, шифрование, данные пользователей
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