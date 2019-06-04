Tinder опроверг передачу данных российским властям

Ежедневная аудитория мобильного приложения Tinder в марте 2019 года достигла, по данным Mediascope, почти 185 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

Ранее за отказ передать ключи шифрования ФСБ в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.