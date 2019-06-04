Tinder опроверг передачу данных российским властям

Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсантъ» официальный представитель сервиса.
«Мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — приводит слова представителя Tinder газета.
Ранее Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации.
По российским законам, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая содержимое их переписок.