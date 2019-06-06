Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда. Неизвестные под видом сотрудников судов, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Центробанка, Счетной палаты и других ведомств звонят гражданам и сообщают, что те стали потерпевшими по уголовному делу и им присуждена компенсация.

Для получения этой суммы, по утверждению мошенников, граждане должны явиться в суд либо перечислить звонившим комиссию. В случае возникновения вопросов они также предлагали обратиться к сотруднику Центробанка, связавшись с ним по указанному мошенниками телефону.

Как отмечает Мосгорсуд, порядок признания потерпевшими по делу предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), а получение компенсации не требует со стороны потерпевших дополнительных денежных переводов.

Помимо этого, говорится в сообщении суда, потерпевшие вправе участвовать в судебных разбирательствах, а также знать о предъявленных обвинениях, выступать в прениях и обжаловать приговор. Граждан извещают о судебных заседаниях способами, предусмотренными законом, в том числе судебными повестками и телеграммами, напоминает Мосгорсуд.