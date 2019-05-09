Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Роспотребнадзор посоветовал пенсионерам бережно относиться к своим персональным данным и документам. В частности, не стоит передавать их в чужие руки и раскрывать данные банковской карты.

В службе также рекомендовали при получении СМС-сообщении о блокировке карты или списании денег не перезванивать по номеру отправителя, а обратиться напрямую в банк или проверить информацию через банкомат или онлайн.

Помимо этого необходимо внимательно изучать анкеты и опросные листы перед заполнением, а также предупредить об этом правиле пожилых и юных родственников и знакомых.

В Роспотребнадзоре также посоветовали с осторожностью покупать товары у людей, которые занимаются квартирным сетевым маркетингом. Они могут не соответствовать требованиям, а цена может быть завышена в десятки раз. С осторожностью нужно посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг, так как продавцы могут убедить заключить кредитные договоры на крупные денежные суммы.