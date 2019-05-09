Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,71 64,46 EUR Нал. 73,63 72,30 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 290,90 +89,30 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 967,33 +0,01% Nasdaq 7 943,32 -0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников Общество, 09:17 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 08:53 На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины Общество, 08:51 В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок в стране Политика, 08:49 Bloomberg: слизь улиток — секрет успеха корейской косметики в США Pro, 08:38 WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей Технологии и медиа, 08:24 Клуб «Сан-Хосе Шаркс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли Общество, 08:21 Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100 Общество, 07:58 В Лос-Анджелесе изъяли более 1 тыс. единиц оружия при обыске в жилом доме Общество, 07:21 СМИ сообщили о вызове сына Трампа на допрос в сенат по «российскому делу» Политика, 07:16 Выезд в свет: какие машины лидеры выбирали для публичных мероприятий Общество, 07:00  СМИ узнали о планах Toyota и Panasonic создать новое предприятие Технологии и медиа, 06:59 Суд в Бразилии постановил вернуть под стражу экс-президента Темера Политика, 06:26 СМИ узнали о планах оснастить спутники ГЛОНАСС водородными часами Технологии и медиа, 06:01
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Роспотребнадзор посоветовал пенсионерам бережно относиться к своим персональным данным и документам. В частности, не стоит передавать их в чужие руки и раскрывать данные банковской карты.

В службе также рекомендовали при получении СМС-сообщении о блокировке карты или списании денег не перезванивать по номеру отправителя, а обратиться напрямую в банк или проверить информацию через банкомат или онлайн.

Помимо этого необходимо внимательно изучать анкеты и опросные листы перед заполнением, а также предупредить об этом правиле пожилых и юных родственников и знакомых.

В Роспотребнадзоре также посоветовали с осторожностью покупать товары у людей, которые занимаются квартирным сетевым маркетингом. Они могут не соответствовать требованиям, а цена может быть завышена в десятки раз. С осторожностью нужно посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг, так как продавцы могут убедить заключить кредитные договоры на крупные денежные суммы.

«Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора», — сказали в службе, отметив важность внимательного прочтения договоров перед подписанием.

При этом прежде, чем приобрести товар или услугу, нужно подумать, нужны ли они, ознакомиться с инструкцией, изучить документы у продавца и посоветоваться с родными и близкими.

Теги: Роспотребнадзор, пенсионеры, мошенничество
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не работать на улице в жару
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter