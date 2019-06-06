Глава ОСК назвал сферу ответственности экс-главкома ВМФ в корпорации

Бывший главком ВМФ Владимир Королев займет пост заместителя гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом РБК сообщил глава компании Алексей Рахманов.

По его словам, сферой ответственности Королева станет строительство судов для Военно-морского флота. Бумаги о назначении еще не подписаны, уточнил Рахманов.

О будущем назначении Королева в мае сообщили два источника РБК в Минобороны. По их словам, он будет отвечать за взаимодействие с военным ведомством и «другими органами власти».

Королев провел на военной службе более 45 лет, он возглавил ВМФ в 2016 году. 8 мая глава Минобороны Сергей Шойгу объявил об увольнении Королева с военной службы. Новым главкомом ВМФ стал адмирал Николай Евменов, который ранее руководил Северным флотом.