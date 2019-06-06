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Набиуллина назвала первопричину обращения людей за кредитами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала первопричину роста потребкредитования.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни: из-за падающих доходов, они вынуждены брать кредиты, чтобы поддержать свой привычный уровень жизни», — заявила она на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

Набиуллина отметила, что этот вид кредитования растет высокими темпами, ЦБ его пытается охладить. «Совершенно неправильно считать, что есть угроза финансовой стабильности», — добавила Набиуллина.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ПМЭФ заявил, что при том темпе роста потребительского кредитования, который есть сейчас, Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией.

Теги: ПМЭФ, Эльвира Набиуллина, кредиты
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