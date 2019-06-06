Синоптики сообщили о приближении жары в Москве к абсолютному рекорду

Синоптики сообщили о приближении жары в Москве к абсолютному рекорду

В Москве 6 июня столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так жарко в этот день бывает раз в 23 года. Температура воздуха составит в Москве плюс 29–31 градус, в Подмосковье — плюс 27–31 градус, что почти на 10 градусов выше, чем положено по климатической норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм ртутного столба», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что рекорд для 6 июня был установлен в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 32,5 градуса. В 2014 году было почти столь же жарко — плюс 32,2 градуса.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице на выходных, 8 и 9 июня, воздух может прогреться до плюс 33 градусов, что побьет температурный рекорд, зафиксированный в 1948 году.

