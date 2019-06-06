Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов

Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов

Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области. Причиной стала замена борта.

Рейс, который должен был отправиться во Владивосток 5 июня в 20:35 (14:35 мск), вылетел на следующий день в 12:32 (6:32 мск).

Вылета ожидали более 40 пассажиров. Им предоставили бесплатное питание, иногородних разместили в гостинице, а жителям Благовещенска вызвали такси, сообщили в региональном минтрансе.

Как уточнила представитель ведомства, на этом направлении у «Авроры» задействован самолет Bombardier DHC-8.