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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Общество ,  
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Экстренно севший в Пулково самолет из КНР вылетит с задержкой в 20 часов

Пассажирский лайнер Airbus A330, успешно приземлившийся в Санкт-Петербурге 26 мая после сообщения об отказе одного из двигателей, вылетит обратно в Пекин в 16:30 мск с задержкой более, чем на 20 часов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

В пресс-службе не смогли уточнить планируется ли вылет того же борта или воздушное судно будет заменено, переадресовав вопрос авиакомпании.

Общество
Самолет из КНР приземлился в Петербурге после отказа одного из двигателей

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на московское представительство перевозчика, рейс отложили из-за механической поломки. На вопрос о том, заменят ли лайнер другим, «Фонтанке» ответили, что полетит Airbus A330.

Выполнявший рейс Пекин — Санкт-Петербург лайнер приземлился в Пулково 26 мая. Экипаж запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей
Как сообщал источник «РИА Новости», пилоты подозревали, что один из двигателей загорелся, но позже скорректировали информацию. После посадки СКР начал проверку обстоятельств случившегося.

Теги: Самолет, Airbus A330, Пекин, Санкт-Петерубрг, аварийная посадка
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