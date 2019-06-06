ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,40 +0,23 EUR Бирж. 73,38 +0,08 Brent 60,19 -2,70% USD Нал. 65,65 64,32 EUR Нал. 73,82 72,41 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1220 -0,0033 BTC/USD Бирж. 7 810,92 +21,52 IMOEX 2 701,84 -0,16% RTSI 1 303,35 -0,32% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+5,27%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+5,27%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма Общество, 09:06 «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Pro, 08:50 ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка Политика, 08:48 Украинский экс-министр назвал обман Киева причиной проблем с Москвой Политика, 08:44 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 08:42 Сотрудники ФСБ задержали иркутского министра в Шереметьево Общество, 08:24 ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека Общество, 08:18 Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Экономика, 08:00 В Новой Зеландии произошла стрельба возле школы Общество, 07:36 EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Экономика, 07:02 Лавров ответил на домыслы о «президентском троне» союзного государства Политика, 07:02 Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Экономика, 07:01 Спикер палаты представителей пожелала увидеть Трампа в тюрьме Политика, 06:51 «Голден Стэйт» потерпел второе поражение от «Торонто» в финале НБА Спорт, 06:39
Общество ,  
0 
ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало 22-страничный файл с документами, связанными с расследованием возможности существования снежного человека.

Материалы датированы 1976-1977 годами. В 1976 году Питер Бирн, занимавший должность директора информационного центра, который занимался вопросом существования йети, запросил у ФБР лабораторный анализ образца из 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи». Как отмечает Yahoo News, письмо Бирна было направлено после обнародованного в 1975 году доклада, в котором упоминались исследования лаборатории ФБР, проведенные «в связи с возможным существованием снежного человека».

Помощник директора отдела научно-технического обслуживания ФБР Джей Кохран направил Бирну ответное письмо, в котором сообщил, что образец направлен в лабораторию ФБР в Вашингтоне. При этом он отметил, что ведомство в первую очередь проводит экспертизы в связи с уголовными расследованиями, но «в интересах научных исследований» сделало исключение.

Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

«Образец проанализировали с помощью таких методов, как «микроскопия проходящего и падающего света», отмечает CNN. В результате этих исследований был сделан вывод о том, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых», - заявил Кохран по итогам анализа.

В 2007 году журналисты заявляли об обнаружении следов йети в районе Эвереста. В октябре 2011 года в Кемеровской области прошла международная конференция при участии ученых из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая. Участники конференции пришли к выводу, что собранные в ходе конференции артефакты «на 95% свидетельствуют об обитании снежного человека в Горной Шории».

Теги: ФБР, исследование
Материалы по теме
В Кузбассе построят резиденцию снежного человека
Общество
На Эвересте найдены следы снежного человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter