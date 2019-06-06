ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало 22-страничный файл с документами, связанными с расследованием возможности существования снежного человека.

Материалы датированы 1976-1977 годами. В 1976 году Питер Бирн, занимавший должность директора информационного центра, который занимался вопросом существования йети, запросил у ФБР лабораторный анализ образца из 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи». Как отмечает Yahoo News, письмо Бирна было направлено после обнародованного в 1975 году доклада, в котором упоминались исследования лаборатории ФБР, проведенные «в связи с возможным существованием снежного человека».

Помощник директора отдела научно-технического обслуживания ФБР Джей Кохран направил Бирну ответное письмо, в котором сообщил, что образец направлен в лабораторию ФБР в Вашингтоне. При этом он отметил, что ведомство в первую очередь проводит экспертизы в связи с уголовными расследованиями, но «в интересах научных исследований» сделало исключение.

«Образец проанализировали с помощью таких методов, как «микроскопия проходящего и падающего света», отмечает CNN. В результате этих исследований был сделан вывод о том, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых», - заявил Кохран по итогам анализа.