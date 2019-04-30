Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Следы, которые могли принадлежать йети, военные обнаружили в Гималаях, на территории Непала

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Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии. В сообщении, опубликованном на странице Генерального директората общественной информации ведомства, говорится, что следы размером примерно 81x38 см были обнаружены экспедицией на территории Непала близ пика Макалу (пятая по высоте вершина мира) еще 9 апреля.

Задержку с публикацией объясняют проведением проверок, по результатам которых было решено, что обнаруженные следы соответствуют выдвигавшимся ранее теориям о существовании в Гималаях человекообразных существ, известных как йети.

«Неуловимый снежный человек ранее был замечен в национальном парке Макалу-Барун», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве пояснили изданию Times of India, что обнаруженные следы были сфотографированы, а снимки переданы ученым. «В связи с этим мы сочли целесообразным обнародовать их, чтобы стимулировать ученых и возбудить интерес», — заявил представитель Минобороны.