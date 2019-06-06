В Новой Зеландии произошла стрельба возле школы

При стрельбе возле школы на севере Новой Зеландии погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Стрельба произошла 6 июня около 04:00 (20:00 мск 5 июня) возле сельской школы в регионе Уаикато. Полиция прибыла на место после сообщения о том, что возле школы были найдены четыре человека с огнестрельными ранениями.

Полицейские констатировали смерть одного из них на месте, трое других в состоянии средней тяжести были госпитализированы. По факту произошедшего школа была закрыта на весь день. На близлежащих дорогах были выставлены полицейские кордоны.

В полиции отметили, что в рамках расследования ведется работа с одним человеком и в настоящее время оснований для розыска других людей, связанных с инцидентом, нет.