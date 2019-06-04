При стрельбе на севере Австралии погибли четыре человека

Мужчина открыл стрельбу в пригороде австралийского Дарвина, жертвами атаки стали, как минимум, четыре человека, сообщает The Sydney Morning Herald. Факт нападения и гибель четверых человек подтвердила полиция Северной территории (субъект Федерации в составе Австралии), по данным которой, несколько человек также получили ранения.

В сообщении на странице полиции в Facebook говорится, что правоохранительными органами задержан один подозреваемый, его мотивы неизвестны. «Полиция не считает, что данный инцидент имеет отношение к терроризму», — указано в сообщении.

В ноябре 2018 года мужчина на пикапе протаранил витрину одного из магазинов Мельбурна, после чего поджег автомобиль, в котором были газовые баллоны, и напал на людей с ножом. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

