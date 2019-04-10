YouTube решил выпускать интерактивные шоу

Видеохостинг YouTube открыл новое подразделение, которое будет заниматься созданием интерактивных шоу (в них зритель может сам выбирать действия персонажей), пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Как поясняет агентство, ранее видеоплатформа уже экспериментировала с интерактивной рекламой, однако аналогичные шоу с несколькими ответвлениями сюжета требуют гораздо больших вложений, чтобы исключить буферизацию во время показа видео.

«Сейчас у нас есть потрясающие инструменты и возможности, чтобы создавать и рассказывать интерактивные истории», — цитирует Bloomberg заявление главы отдела оригинального контента YouTube Сюзанны Дэниелс.

Агентство отмечает, что YouTube будет конкурировать с Netflix, который выпустил несколько интерактивных шоу для детей, а в прошлом декабре представил специальную интерактивную серию сериала «Черное зеркало» и сейчас расширяется в этой сфере. Кроме того, на рынке присутствует и один из крупнейших американских ретейлеров Walmart, вложивший $250 млн в производителя интерактивных роликов Eko.​