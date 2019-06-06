В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек

В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек

В результате взрыва, который произошел в аэропорту города Розуэлл, штат Нью-Мексико, пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на капитана полиции штата Лэнса Бейтмана.

По его словам, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. В полиции отметили, что пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков в преддверии Дня независимости США (отмечается 4 июля).

Двое пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте. В настоящее время специалисты пытаются установить причины взрыва, ведется расследование.