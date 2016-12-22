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В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
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В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
Общество, 10:09
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В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Бельгийское армейское подразделение по уничтожению боеприпасов обезвредило бомбу времен Второй мировой войны на территории аэропорта в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Авиационную бомбу обнаружили во время строительных работ на аэродроме 20 августа. После этого все работы были прекращены и установлен периметр безопасности около 100 метров вокруг бомбы.

Саперы осмотрели место и выяснили, что опасности для пассажиров и персонала аэропорта нет. Впоследствии, в ночь со вторника на среду бомбу обезвредили, но не взрывали.

В конце июля в итальянском городе Терни эвакуировали более 11 тыс. человек, после того как обнаружили американскую бомбу времен Второй мировой войны. Бомбу весом 226 кг, наполненную 13 кг тротила, нашли около вокзала Цези.

Теги: Бельгия , авиабомба , Вторая мировая война
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