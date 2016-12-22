В аэропорту Брюсселя обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Бельгийское армейское подразделение по уничтожению боеприпасов обезвредило бомбу времен Второй мировой войны на территории аэропорта в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Авиационную бомбу обнаружили во время строительных работ на аэродроме 20 августа. После этого все работы были прекращены и установлен периметр безопасности около 100 метров вокруг бомбы.

Саперы осмотрели место и выяснили, что опасности для пассажиров и персонала аэропорта нет. Впоследствии, в ночь со вторника на среду бомбу обезвредили, но не взрывали.

В конце июля в итальянском городе Терни эвакуировали более 11 тыс. человек, после того как обнаружили американскую бомбу времен Второй мировой войны. Бомбу весом 226 кг, наполненную 13 кг тротила, нашли около вокзала Цези.