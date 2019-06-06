В Москве произошел пожар на складе

В Москве произошел пожар на складе

На юге Москвы произошел пожар в здании двухэтажного склада. К настоящему моменту пожарным удалось потушить возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре на Дорожной улице поступило 5 июня около 22:00 мск. Пожар возник на втором этаже склада.

«Принятыми мерами в 23:14 мск пожар был локализован, а в 23:18 мск — ликвидирован», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 100 кв. м. В результате произошедшего никто не пострадал.