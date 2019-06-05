Сухогруз из России из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз из России из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз Melita под российским флагом из-за шторма вошел в территориальные воды Украины. Российских моряков допросили украинские пограничники, их не стали задерживать, сообщила в своем Facebook пресс-служба ВМС Украины.

Инцидент произошел 5 июня. Сухогруз следовал по маршруту порт Астрахань — порт Констанца (Румыния), однако из-за непогоды он был вынужден отклониться от курса на расстояние до 5 миль (около 8 км).

«Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы (остров у юго-западного побережья Черного моря. — РБК) и опрошено согласно протоколу», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ВМС добавили, что пограничники имели основания для задержания судна. Оно было направлено безопасным маршрутом в пункт назначения. «Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права», — добавили в пресс-службе.