Мединский прокомментировал итоги рейтинга открытости министерств

Платформа открытых данных Минкультуры позволяет получать актуальную информацию о культурных мероприятиях и реестре объектов культурного наследия. Об этом говорится в заявлении министра Владимира Мединского, поступившем в РБК.

По словам Мединского, в частности, данными могут пользоваться разработчики приложений и сервисов. Он также отметил, что ведомство на протяжении нескольких лет ведет работу по повышению уровня открытости.

Ранее Министерство культуры наряду с МВД, Минфином и Минэнерго получили наивысшую оценку в рейтинге уровня открытости органов государственной власти, разработанном экспертами Счетной палаты.

В числе самых «закрытых» ведомств оказались Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Росгвардия и другие.

