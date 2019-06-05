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Мединский прокомментировал итоги рейтинга открытости министерств

Платформа открытых данных Минкультуры позволяет получать актуальную информацию о культурных мероприятиях и реестре объектов культурного наследия. Об этом говорится в заявлении министра Владимира Мединского, поступившем в РБК.

По словам Мединского, в частности, данными могут пользоваться разработчики приложений и сервисов. Он также отметил, что ведомство на протяжении нескольких лет ведет работу по повышению уровня открытости.

Экономика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Ранее Министерство культуры наряду с МВД, Минфином и Минэнерго получили наивысшую оценку в рейтинге уровня открытости органов государственной власти, разработанном экспертами Счетной палаты.

В числе самых «закрытых» ведомств оказались Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Росгвардия и другие.
 

Теги: Владимир Мединский, Рейтинг
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