Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты оценивали ведомства по трем основным направлениям:
- открытость информации
- открытые данные
- открытый диалог
По каждому присваивалась оценка: A — высокая открытость, B — средняя, C — низкая.
Авторы проанализировали сайты, полноту и актуальность данных, качество ответов на запросы 22 министерств и 50 федеральных служб. Силовым ведомствам рейтинг не присваивался. «Очевидно, что не по всем критериям эти службы [силовые] вообще должны быть открытыми и доступными», — пояснили РБК в пресс-службе Счетной палаты.
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации. По этому направлению большинство госорганов попали в высшую категорию.
- Эксперты отметили высокое качество данных Минфина и Казначейства, особенно информацию о федеральном бюджете;
- МВД наиболее полно раскрывает статистику — например, по преступлениям и ДТП. ФСИН раскрывает «интересные» наборы вплоть до характеристик осужденных по преступлениям;
- Минприроды предоставляет гражданам возможность оперативно сообщать об экологических проблемах с помощью сервиса priroda-ok.ru. Минкультуры запустило интерактивную карту объектов культурного наследия.
- Минкомсвязь, Роснедра, Роспатент предоставляют возможность запросить еще не опубликованные наборы данных.
- Самые популярные страницы в соцсетях у МИДа, Росгвардии, Росмолодежи.
Больше всего замечаний у экспертов вызвали сайты Минобрнауки и Минпросвещения, где не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными. На сайте Минпросвещения нет версии для слабовидящих, а в разделе «деятельность» не работает большинство страниц.
Как сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения, сайт проходит масштабное обновление и ряд функций и ресурсов будут запущены в новых форматах. Обновление коснется также набора открытых данных. «Данное исследование в случае поступления будет детально изучено и все рекомендации Счетной палаты учтены в дальнейшей работе», — отмечается в сообщении.
На многих государственных сайтах опубликованы устаревшие данные. Ошибки эксперты обнаружили в информации Роскомнадзора и Минспорта. Росстат регулярно публикует актуальные данные. Но в их структуре встречаются неточности, а система ЕМИСС (координатор — Росстат, оператор — Минкомсвязь) иногда не справляется с большими запросами.
Хуже всего обстоят дела с ответами на запросы. Уровень взаимодействия с гражданами эксперты оценили, разослав в госорганы письма. Без ответа остались 43% запросов. Почти в половине случаев пришли «отписки», которые не отвечали на вопрос, а половина ведомств ответили позже установленного законом срока в 30 дней.
РБК направил запросы в замыкающие рейтинг открытости госорганы.
Эксперты не до конца разобрались в специфике госорганов, рассказала РБК пресс-секретарь, советник управляющего делами президента Елена Крылова (Управделами президента оказалось в низах рейтинга открытости). «На мой взгляд, данная оценка субъективна. У нас нет понимания, по каким критериям проводилось исследование», — отметила она. Очевидно, что информация о сферах, где Управделами президента не оказывает услуги населению, и не публикуется. По остальным сферам, сказала Крылова, — медицина, санаторно-курортное обслуживание, культурно-массовая сфера (Кремлевский дворец, Президентская библиотека и т.д.) — информация открыта. У ведомственных санаториев, медучреждений, оздоровительных комплексов, объектов культуры есть страницы в соцсетях. «Все обращения рассматриваются в установленные сроки, по обращениям СМИ мы работаем в режиме онлайн», — подчеркнула Крылова.
Госкорпорации вне контроля
Отдельно эксперты затронули проблему открытости госкорпораций. Они получают существенные полномочия и многомиллиардные субсидии, но не подпадают под требования открытости, предъявляемые органам власти или акционерным обществам. «В результате возникает уникальная ситуация, когда часть деятельности государства фактически выпадает из-под возможности какого-либо общественного контроля», — подчеркивается в докладе.
Авторы доклада считают необходимым создать единый орган по проблеме открытости. Возникшая в 2012 году инициатива «Открытое правительство» с позицией профильного министра была свернута в 2018 году. «Из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции», — считают эксперты.
«Дело не в едином органе», — уверен Александр Брагин из Экспертного совета при правительстве. «Открытость нельзя насадить сверху в директивном порядке. Этот принцип должны разделять руководители, и он должен стать частью ДНК министерств», — уверен Брагин.