Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Госорганы формально следуют требованиям прозрачности, публикуя устаревшие данные и отвечая гражданам «отписками», выявило экспертное исследование для Счетной палаты. В числе самых «закрытых» оказались Минобрнауки и Минпросвещения

Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты. РБК ознакомился с первым рейтингом открытости органов власти, который предоставили в ведомстве

Имитация прозрачности

Свободный доступ к информации позволяет избирателям контролировать решения чиновников и следить за тем, на что расходуются государственные средства, подчеркивается в докладе. Открытые данные расширяют возможности для создания новых общественных проектов и бизнеса, а также гражданских расследований коррупции. Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе.

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость». Формально госорганы публикуют большие информативные массивы. Но нередко они оказываются малосодержательными, запутанными или представляют данные в некорректном формате и с усложненной структурой. Встречаются и пустые, символические наборы данных.

Тема открытости власти особенно актуальна для выполнения национальных проектов, прокомментировал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. При этом ситуация с прозрачностью работы госорганов в России ухудшается. «Никакой позитивной динамики нет, ситуация с открытостью идет по инерции вниз. Никто в правительстве централизованно этой проблемой не занимается, а установки предыдущего правительства не соблюдаются. Системная работа приостановлена», — отметил Брагин. Концепция открытости госорганов была принята в 2012 году, меры повышения прозрачности прописаны в дорожных картах. «Но поскольку контроля за их реализацией нет, работа пущена на самотек», — отметил Брагин.