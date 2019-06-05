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Пожар в Кемерово ,  
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МЧС отчиталось об идеальном состоянии трети торговых центров в России

После массовых внеплановых проверок, проведенных после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в треть торговых центров по всей стране приведена в идеальное противопожарное состояние. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

Проверки проводились в прошлом году с марта по июль. «Из 10 тыс. объектов, относящихся к категории торговый центр, 30% приведены в идеальное состояние. У остальных удовлетворительный уровень противопожарного состояния», — сказал Еникеев.

Фотогалерея 
Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

По его словам, были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в том числе аналогичные тем, которые были в «Зимней вишне». Речь идет, в частности, о захламленных путях эвакуации, неработающих системах противопожарной защиты и оповещения. В МЧС отметили, что остаются закрытыми 90 торговых центров из-за нарушений требований пожарной безопасности, это менее 1% от всех ТЦ.

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, жертвами которого стали 60 человек. Большая часть погибших — дети. После пожара было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 15 человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 

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