СМИ узнали о несовместимости авианосца США с истребителеми F-35

Атомный авианосец John F. Kennedy ВМС США оказался несовместим с истребителями F-35, в связи с чем члены конгресса США планируют добиться запрета принимать на вооружение очередной авианосец класса Gerald R. Ford. Об этом сообщает издание The Drive.

Отмечается, что комитет по вооруженным силам палаты представителей включил это положение в соответствующий законопроект об оборонной политике на 2020 год.

По данным издания, проблемы с полетами F-35 могут быть связаны с электромагнитными катапультами (EMAILS) и аэрофинишерами (AAG). Как считают специалисты, обе системы должны быть мощнее своих предшественников, однако проблема заключается в том, что EMAILS не способны разогнать F-35 до необходимой скорости. В частности, в феврале текущего года Gerald R. Ford смог поднять на воздух только F/A-18 Super Hornet и созданные на их базе самолеты EA-19G Growler с ограничениями по массе топлива и бортового оружия.

Другая нерешенная проблема связана с подъемниками боеприпасов на палубу. В частности, 11 грузовых лифтов не в состоянии работать в штатном режиме, в связи с чем авианосец считается непригодным для эксплуатации.

USS John F. Kennedy (CVN-79) — второй атомный авианосец типа Gerald R. Ford. Корабли этого проекта сменят в ВМС США авианосцы типа Nimitz. В июне 2017 года Bloomberg узнал об имеющихся проблемах с посадкой самолетов на данный авианосец, который передали флоту 31 мая. Его стоимость составила $12,9 млрд.