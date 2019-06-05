ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро. Об этом сообщается в Twitter «Московский транспорт».

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в эти дни будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Из-за этого будет изменена схема движения в районах Филевский парк и Дорогомилово — приоритет будет отдаваться общественному транспорту.

На участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до поворота к Киевскому вокзалу будет выделенная полоса для проезда компенсационных маршрутов транспорта. Доступ такси туда также будет ограничен.

Как добавили в пресс-службе ЦОДД, правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен.

Также на время ограничений будет введен запрет на остановку и стоянку на ряде улиц. Отмечается, что ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы.