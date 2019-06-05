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Матвиенко предложила спланировать расходы на защиту россиян за рубежом

России следует заложить в бюджете на следующий год расходы на защиту россиян, которые оказались за рубежом в сложной ситуации, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила сенаторам подготовитьь соответствующие предложения по этому вопросу для Минфина, передает ТАСС.

«Вам буквально две недели на проработку внесения предложений в министерство финансов в бюджет 2020 года. Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они не находились», — подчеркнула Матвиенко.

Данный вопрос поднял на пленарном заседании V международного Ливадийского форума президент международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан Мирзоев.

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Матвиенко согласилась, что Россия перечисляет на эти цели «миллионы долларов» в международные фонды, однако затем отследить эти средства невозможно. «Мы не знаем, на что и как это идет, мы не можем создать фонд или предусмотреть бюджетные средства для того чтобы иметь в таких случаях на комиссионной основе возможность оказывать защиту [гражданам РФ], может, через Россотрудничество», — предложила спикер Совфеда.

Ранее президент Владимир Путин поручил МИДу создать межведомственную рабочую группу по обеспечению правовой защиты россиян за границей. В нее он предложил включить представителей профильных некоммерческих организаций (НКО), юристов и адвокатов.

Теги: адвокаты, Валентина Матвиенко, бюджетные расходы
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