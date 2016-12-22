Путин поручил МИДу создать рабочую группу для защиты россиян за границей

Президент Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел создать межведомственную рабочую группу по обеспечению правовой защиты россиян за границей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«В целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом создать межведомственную рабочую группу, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций», — говорится в документе. Рабочую группу глава государства поручил создать к 30 марта 2018 года, а ответственным назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Перечень поручений Путин утвердил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 30 октября, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. С инициативой создать рабочую группу для защиты прав россиян за рубежом на этом заседании выступил член СПЧ Александр Брод, пишет «РИА Новости».

Он предложил включить в рабочую группу представителей профильных некоммерческих организаций (НКО), юристов и адвокатов. Брод отметил, что за последние пять лет происходили незаконные задержания, аресты, депортации россиян. Кроме того, по его словам, подвергались преследованиям журналисты, правозащитники, общественные деятели и российские дипломаты при исполнении профессиональных обязанностей.

Путин на заседании поддержал предложение Брода. «Мне кажется, хорошая идея. Это, может быть, будет даже более эффективно, чем просто административные усилия самого Министерства иностранных дел», — сказал он.