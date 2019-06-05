Общество , 16:08
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Из-за обрыва кабеля канатной дороги в Швейцарии погиб рабочий
В Швейцарии в полукантоне Обвальден около горнолыжного курорта города Энгельберг произошел обрыв кабеля канатной дороги. В результате погиб рабочий-ремонтник, еще шесть человек пострадали, сообщает портал Swissinfo со ссылкой на данные местной полиции.
Инцидент произошел рано утром на канатной дороге, ведущей на гору Титлис. Техники проводили плановые ремонтные работы. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Никто из туристов не пострадал.
Энгльберг — крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механические подъемниками на Титлисе пользуются около 1,2 млн человек.
В феврале при восхождении на гору Маттерхорн в Швейцарии погибли двое альпинистов. Они сорвались вниз со склона Хорнлиграт на высоте 3700 метров.