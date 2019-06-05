Из-за обрыва кабеля канатной дороги в Швейцарии погиб рабочий

В Швейцарии в полукантоне Обвальден около горнолыжного курорта города Энгельберг произошел обрыв кабеля канатной дороги. В результате погиб рабочий-ремонтник, еще шесть человек пострадали, сообщает портал Swissinfo со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел рано утром на канатной дороге, ведущей на гору Титлис. Техники проводили плановые ремонтные работы. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Никто из туристов не пострадал.

Энгльберг — крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механические подъемниками на Титлисе пользуются около 1,2 млн человек.

В феврале при восхождении на гору Маттерхорн в Швейцарии погибли двое альпинистов. Они сорвались вниз со склона Хорнлиграт на высоте 3700 метров.



