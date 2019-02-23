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Двое альпинистов погибли в Швейцарии при восхождении на гору Маттерхорн

Двое иностранных альпинистов погибли в районе горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии при обрыве со склона. Об этом сообщает портал Swissinfo со ссылкой на данные полиции швейцарского кантона Вале.

Инцидент произошел 20 февраля. Двое альпинистов сорвались вниз со склона Хорнлиграт на высоте 3700 метров. В полиции сообщили, что альпинисты планировали 20 февраля совершить восхождение на гору Маттерхорн. 

Родственник погибших рассказал об их исчезновении 22 февраля. Однако тела погибших удалось обнаружить только в субботу утром — их нашел поисковый вертолет близ ледника Фургг. Отмечается, что «они упали с высоты 500–600 метров, не будучи связаны альпинистской веревкой».

Подчеркивается, что погибшие были иностранцами. При этом полиция не уточняет, гражданами какой страны они являются.

В генеральном консульстве России в Женеве сообщили ТАСС, что не располагают информацией о случившемся.

По факту произошедшего​ полиция организовала расследование. Официальное опознание пока не проводилось.

Теги: Швейцария, Альпы, альпинисты
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