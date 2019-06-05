РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фонда

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) инвестирует в создание совместного научно-технического инновационного фонда. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Согласно документу, целевой объем капитала составит $1 млрд. Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России.

Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая. Также фонд позволит сконцентрировать внимание на технологическом обмене между Россией и Китаем.

Это не первый совместный проект РФПИ и CIC. В 2012 году был создан Российско-китайский инвестиционный фонд, который в общей сложности проинвестировал более $7 млрд в различные проекты.