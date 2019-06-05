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Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского

Половина граждан Украины довольна работой Владимира Зеленского на посту президента страны. Это следует из результатов опроса (.pdf) социологической группы «Рейтинг».

Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня среди украинцев старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой. Недовольство выразили 11% опрошенных, еще 39% заявили, что им трудно оценить работу Зеленского. Больше всего довольны им жители центральных и южных областей республики, чуть меньше — на востоке и на западе.

Такой же вопрос задали и относительно фигуры его предшественника Петра Порошенко. Большинство респондентов (81%) признались, что недовольны им, о поддержке, в свою очередь, заявили 16% украинцев. Однако больше всего оказались недовольны жители Украины деятельностью Верховной рады. Отрицательно относится к ней 91% респондентов.

«Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается начиная с начала года. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди жителей центра и юга страны и молодых респондентов, в том числе избирателей партии «Слуга народа», — говорится в сообщении «Рейтинга».

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Помимо этого 88% опрошенных украинцев признались, что хотят видеть радикальные изменения в стране, еще 4% выступают за стабилизацию ситуации, а 5% — за возвращение «в прошлое». Также более половины участников опроса поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Президент, соцопрос, украинцы
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