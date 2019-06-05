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СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-бойца спецназа ГРУ

Следственный комитет (СКР) ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы бывшего бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Ходатайство, уточнили там, будет рассматривать Красногорский городской суд.

Белянкин погиб в ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске в результате драки. Он стал очевидцем избиения двух человек, вмешался в конфликт и в итоге получил ножевое ранение, от которого умер. По факту происшествия следователи завели два уголовных дела — об убийства (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

Обвинение предъявлено одному из четырех задержанных фигурантов дела. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли каждого участника происшествия, а также определяется степень причастности каждого фигуранта к преступлению.

Теги: Следственный комитет России, Убийство, Мособлсуд, арест, расследование ..., новости РБК
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