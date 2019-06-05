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Директор турбазы извинился перед не попавшими на отдых детьми с ВИЧ

В Нижнем Новгороде директор спортивной деревни Новинки Алексей Шарков извинился перед детьми с ВИЧ, которых не пустили на отдых. Об этом он заявил на брифинге в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает «РИА Новости».

«Я приношу свои извинения родителям и детям за праздник, который не удался», — сказал Шарков.

Он добавил, что инцидент произошел из-за недостаточной информированности сотрудников базы, недопонимания и излишней эмоциональности участников конфликта. Шарков подчеркнул, что спортивная деревня продолжит работать с фондом «СТЭП», который помогает людям с ВИЧ.

Ранее директор фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева сообщила, что благотворительная организация хотела привезти на базу 50 человек, включая детей с ВИЧ. Тем не менее в спортивной деревне им отказали, сказав, что сотрудники «боятся работать с такими людьми».

По данному факту 5 июня было возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

Теги: директор, Нижний Новгород, извинение, дети
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