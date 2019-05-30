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Си Цзиньпин станет доктором СПбГУ и откроет павильон панд в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), сообщается на сайте МИД Китая.

«По приглашению президента России Владимира Путина президент Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 5 по 7 июня и примет участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

В ходе визита председатель КНР примет участие в церемонии открытия павильона панд в Московском зоопарке, объявил на брифинге замглавы МИД Китая Чжан Ханьхуэй. Две панды были переданы Пекином Москве в апреле для совместных исследований. По словам представителя МИДа, это «усилит дружескую атмосферу» на фоне празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Кроме того, Си Цзиньпин будет удостоен звания почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Замглавы китайского МИДа напомнил, что университет Цинхуа присвоил почетную степень доктора наук Путину во время его визита в Китай в апреле. 

В Пекине Владимир Путин участвовал в международном форуме «Один пояс, один путь». Предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию он назвал ключевым событием в развитии двусторонних отношений.
 

Теги: Си Цзиньпин, Китай, ПМЭФ
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