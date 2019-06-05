В ДНР сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сбила беспилотник в районе Текстильщик в Донецке, где мусульмане собрались для молитвы по случаю Ураза-байрама, сообщается в Twitter ДНР.

«Был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в районе Текстильщика города Донецка», — заявили в командовании ДНР. Беспилотник был сбит силами ПВО самопровозглашенной республики.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Украины.

Накануне Следственный комитет России завел уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) после артиллерийского обстрела мечети в Донецке. По данным следствия, обстрел совершили Вооруженные силы Украины. В тот момент в мечети находились не менее 70 мирных жителей.