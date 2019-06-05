Мужчина в Хабаровске прожил до 33 лет без документов

В Хабаровском крае мужчина прожил до 33 лет без документов, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Житель села Известкового обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району. Он заявил, что с рождения не имел документов, потому что его мать не зарегистрировала факт рождения в органах ЗАГСа.

Сотрудники отдела нашли запись о его рождении в журнале роддома поселка Высокогорного. После этого мужчина смог подать заявление в суд об установлении факта рождения. По решению Амурского городского суда ему выдали свидетельство о рождении, на основании которого затем оформили паспорт.

В конце прошлого года в правительстве говорили, что в 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта, которые должны полностью заменить бумажные документы. Они могут быть изготовлены в виде пластиковой карточки с электронным чипом, на который запишут не только ту информацию, которая сейчас присутствует в паспорте, но и, в частности, данные о водительских правах и СНИЛС.