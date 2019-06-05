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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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На Алтае СК проверит видео с принуждением школьницы окунуть лицо в лужу

Следователи проверят информацию о 15-летней школьнице, которую заставили окунуть лицо в лужу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Алтайскому краю.

По данным управления, в интернете появилось видео, на котором подростки, угрожая насилием, заставляют девушку погружать лицо в лужу. Происходящее они записывали на видео.

После того как данная информация поступила в правоохранительные органы, было дано указание провести доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи установили личность девушки. В настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, а также иные возможные эпизоды противоправного поведения в отношении пострадавшей.

Теги: Алтай, проверка, Школа, издевательство
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