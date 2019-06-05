Врачи назвали самые полезные ягоды

С точки зрения пользы первое место среди ягод занимают голубика и брусника, поскольку они не культивируются, а при выращивании клубники производители чаще используют химические удобрения, рассказал «РИА Новости» врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

По его словам, клубника, которая продается в настоящее время, массового производства. «В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — сказал Пилипенко. Он добавил, что такой продукт очень сильно отличается с точки зрения химического состава.

Врач-диетолог клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды богаты витаминами и микроэлементами. Черника и голубика являются лидерами по количеству флавоноидов, — веществ, активирующих работу ферментов при попадании в организм.