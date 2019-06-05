СМИ узнали о просьбе КНДР 300 тыс. т продовольствия у Вьетнама

СМИ узнали о просьбе КНДР 300 тыс. т продовольствия у Вьетнама

Северная Корея попросила у Вьетнама предоставить ей в долг 300 тыс. т продовольствия, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на собственные источники среди высокопоставленных чиновников.

По данным издания, такую просьбу озвучила на встречах с вьетнамским руководством делегация во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в эту страну в феврале этого года.

Даже если Пхеньян не сможет значительно улучшить свои взаимоотношения с Соединенными Штатами, просьба предоставить продовольственную помощь в виде займа от Вьетнама станет возможной мерой против сокращения производства продуктов питания в КНДР, отмечает «Чунан ильбо».

Издание отмечает, что Северная Корея также открыто ищет поддержки по дипломатическим линиям. В феврале посол Северной Кореи в ООН Ким Сон Джин направил письмо к международным организациям с просьбой предоставить продовольственную помощь стране. О нехватке продуктов питания сообщали также послы Пхеньяна в странах Юго-Восточной Азии.

Правительство Вьетнама «дало положительный ответ», указывает «Чунан ильбо».