Аграриев из КНДР призвали запастись водой из-за рекордной засухи

Северокорейские СМИ призвали местных аграриев запастись водой, чтобы сельское хозяйство страны не пострадало из-за рекордной засухи. Об этом пишет газета Pyongyang Times и сообщает южнокорейское Yonhap News Agency.

«Поскольку в северном регионе ожидается недостаточное количество осадков, чтобы преодолеть засуху, сельскохозяйственный сектор должен принять меры по сохранению источников воды, необходимых для полива», — цитирует Yonhap News Agency Центральную корейскую радиостанцию.

В мае, отмечает Pyongyang Times, в стране выпало лишь полмиллиметра осадков. Дождей не было в Пхеньяне и Намфо, в северной и южной части провинции Хванхэдо, а также в провинции Канвондо. В большей части КНДР, кроме восточного побережья, дождь прошел 13 мая, но выпало всего 2 мм осадков.

С января по май, по данным метеорологов, в КНДР выпало лишь 54,4 мм осадков, что стало самым низким показателем после 1982 года (тогда зафиксировали 51,2 мм). Причиной засухи называют застой теплых воздушных масс на юге Корейского полуострова, которые не передвигаются в сторону севера. Предполагается, что проливных дождей не будет до конца мая.