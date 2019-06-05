Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие при стрельбе в школе

Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие при стрельбе в школе

Во Флориде задержали бывшего полицейского Скота Петерсона по обвинению в бездействии во время стрельбы в школе, где погибли 17 человек. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter департамента правоохранительных органов американского штата (FDLE).

Его обвинили по семи пунктам. В частности, в отсутствии надзора за детьми, преступной халатности и лжесвидетельстве. В департаменте добавили, что обвинения следуют из его бездействия при стрельбе в школе города Паркленд, которая произошла 14 февраля 2018 года, а также при расследовании. В результате происшествия погибли 17 человек и еще 17 пострадали.

«Не может быть никакого оправдания его полному бездействию и не может быть сомнений в том, что его бездействие стоило жизней», — заявил комиссар FDLE Рик Сверинген.