Украинскому эксперту запретили появляться в программе из-за оскорблений

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева заявила, что украинского эксперта Всеволода Непогодина больше не будут приглашать на передачу. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказывал в прямом включении о ситуации в регионе и обстрелах со стороны украинских военных. В это время Непогодин показал неприличный жест, и ведущий Евгений Панин выгнал его из студии.

«Этот так называемый украинский эксперт более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и к жителям Донбасса», — сказала впоследствии Скабеева. Она отметила, что Непогодин назвал жителей Донбасса террористами, и заявила, что это «неадекватно».

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев выгнал Всеволода Непогодина из студии во время передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 24». Причиной стал спор о роли в истории главы СССР Иосифа Сталина и лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.