В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за взрыва гранаты

Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края. В результате пострадали четыре человека, сообщает телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел возле двора частного дома на улице Луначарского. Граната взорвалась около 19:30 мск. В ведомстве отметили, что среди пострадавших есть ребенок. Раненых доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку.

При этом портал «Кубанские новости» отмечает, что граната взорвалась в руках 52-летнего местного жителя, который приехал вернуть долг соседу. По данным издания, между ним и хозяйкой соседского дома, а также ее родственниками произошел конфликт. После этого мужчина достал гранату, однако не удержал ее в руках.

«Кубанские новости» добавляют, что на месте происшествия полицейские нашли еще две гранаты и долговые расписки на сумму 800 тыс. руб.