В Петербурге мужчина погиб при попытке разобрать боеприпас в квартире

В Петербурге мужчина погиб при попытке разобрать боеприпас в квартире

Следователи начали проверку, после того как в квартире в Санкт-Петербурге при разборке боеприпаса погиб мужчина. Об этом сообщается на сайте управления СК по городу.

По данным следствия, мужчина и его сын привезли с дачи из Ленинградской области боеприпас. Они попытались его разобрать, после чего произошел взрыв. Мужчина погиб, его сына госпитализировали.

Следователи проводят осмотр квартиры и устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным «Фонтанки», из-за взрыва из девятиэтажного дома эвакуировали десять человек. «Невские новости» и источник ТАСС в экстренных службах передают, что произошел взрыв гранаты «Ф-1». В результате выбило стекла, конструкции дома не пострадали.

В январе в здании типографии в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате погибли три человека. По данным следствия, взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли из-за детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны.